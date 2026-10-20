La popular cita de entretenimiento y boxeo, La velada del año, cambiará su formato de transmisión a partir de 2027. El evento, organizado por el reconocido streamer español Ibai Llanos, se retransmitirá en Netflix durante los próximos tres años, marcando una nueva etapa en su trayectoria tras haber sido un referente en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok.
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Netflix transmitirá La velada del año durante los próximos tres años
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Con información de El Nacional
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