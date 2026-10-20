Netflix transmitirá La velada del año durante los próximos tres años

De acuerdo con el anuncio oficial, esta alianza estratégica busca potenciar el alcance del espectáculo a nivel global. Llanos expresó que el salto a este servicio de streaming permitirá que el evento crezca significativamente, manteniendo la esencia de la comunidad que lo ha respaldado desde sus inicios en 2021.

El crecimiento del proyecto ha sido notable en los últimos años. Según datos compartidos por Netflix, la quinta edición, celebrada en 2025, alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos. Asimismo, la audiencia media ha experimentado un ascenso constante, pasando de cerca de un millón de personas en su primera entrega a más de seis millones en 2026.

Lo que comenzó como una serie de combates de boxeo entre creadores de contenido se ha transformado en un espectáculo de gran formato que fusiona deporte, música y entretenimiento. Este éxito también se ha trasladado al plano presencial, donde el evento ha logrado llenar estadios emblemáticos de España como el Santiago Bernabéu y el Metropolitano de Madrid. Con este cambio, Netflix acogerá las ediciones de 2027, 2028 y 2029.