El gobernador del estado, Luis Caldera, dio a conocer durante una entrevista televisiva en el espacio Primera Página que se están ejecutando inversiones estratégicas en el Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental mitigar el déficit de energía eléctrica que actualmente padece la región, el cual se estima entre los 400 y 600 megavatios.
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Zulia
Zulia apuesta por la modernización de su red eléctrica antes de fin de año
Infraestructura energética
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