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Zulia apuesta por la modernización de su red eléctrica antes de fin de año

Infraestructura energética

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El gobernador del estado, Luis Caldera, dio a conocer durante una entrevista televisiva en el espacio Primera Página que se están ejecutando inversiones estratégicas en el Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental mitigar el déficit de energía eléctrica que actualmente padece la región, el cual se estima entre los 400 y 600 megavatios.

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La hoja de ruta establecida por el Ejecutivo regional contempla la puesta en marcha de tres unidades generadoras esenciales: Termozulia 1, Termozulia 5 y Termozulia 7. Asimismo, el plan integral incluye el reemplazo de 6.000 transformadores y la modernización de las redes de distribución, acciones necesarias para respaldar el crecimiento económico y comercial de la zona.

Meta: 500 megavatios adicionales para el sistema eléctrico

El proyecto de recuperación energética tiene como meta incorporar 500 megavatios al sistema antes de finalizar el año. Con este refuerzo, las autoridades buscan estabilizar el suministro en los diversos municipios, favoreciendo directamente al sector agropecuario y al comercio local.

Modernización del complejo y mejora en la distribución

Las labores de mantenimiento y adecuación en el Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta se ejecutan en estrecha colaboración con el Ministerio de Energía Eléctrica. Las cuadrillas técnicas trabajan en la instalación de nuevos equipos y la sustitución de transformadores, con el fin de reducir la frecuencia de las interrupciones y flexibilizar los cronogramas de administración de carga que afectan a los habitantes de la región.

Con información de noticiascol.com

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