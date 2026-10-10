Zulia apuesta por la modernización de su red eléctrica antes de fin de año

La hoja de ruta establecida por el Ejecutivo regional contempla la puesta en marcha de tres unidades generadoras esenciales: Termozulia 1, Termozulia 5 y Termozulia 7. Asimismo, el plan integral incluye el reemplazo de 6.000 transformadores y la modernización de las redes de distribución, acciones necesarias para respaldar el crecimiento económico y comercial de la zona.

Meta: 500 megavatios adicionales para el sistema eléctrico

El proyecto de recuperación energética tiene como meta incorporar 500 megavatios al sistema antes de finalizar el año. Con este refuerzo, las autoridades buscan estabilizar el suministro en los diversos municipios, favoreciendo directamente al sector agropecuario y al comercio local.

Modernización del complejo y mejora en la distribución

Las labores de mantenimiento y adecuación en el Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta se ejecutan en estrecha colaboración con el Ministerio de Energía Eléctrica. Las cuadrillas técnicas trabajan en la instalación de nuevos equipos y la sustitución de transformadores, con el fin de reducir la frecuencia de las interrupciones y flexibilizar los cronogramas de administración de carga que afectan a los habitantes de la región.