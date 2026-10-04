Enmarcada en las festividades en honor a Nuestra Señora Vírgen del Rosario, la Alcaldía Bolivariana de Cabimasz realizó una exitosa jornada de Convivencia Familiar en el Boulevard Costanero, garantizando cultura, deporte y esparcimiento para toda la comunidad.
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Cabimas
Con asistencia masiva se llevó a cabo la Convivencia Familiar en el Boulevard Costanero de Cabimas gracias al Gobierno Municipal
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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