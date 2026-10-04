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Con asistencia masiva se llevó a cabo la Convivencia Familiar en el Boulevard Costanero de Cabimas gracias al Gobierno Municipal

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Enmarcada en las festividades en honor a Nuestra Señora Vírgen del Rosario, la Alcaldía Bolivariana de Cabimasz realizó una exitosa jornada de Convivencia Familiar en el Boulevard Costanero, garantizando cultura, deporte y esparcimiento para toda la comunidad.

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La actividad de realizó gracias a la iniciativa del Alcalde Bolivariano Dr. Frank Carreño, la Primera Dama Licda. Yamileth Olivares de Carreño y el Comité de Feria, como parte de la programación de las fiestas patronales en honor a la Santa Patrona.

Desde aproximadamente las 4:00 pm, cientos de personas se congregaron en el recinto para disfrutar de un despliegue cultural y recreativo coordinado por la Dirección Municipal de Turismo, la Dirección Municipal de Cultura,el Instituto Municipal de la Recreación (IMREC) y el Instituto Municipal de Deportes. Los más pequeños disfrutaron de pintacaritas, dibujo libre, manualidades, castillos inflables y la animación de personajes icónicos como: Spiderman, Blancanieves, Mickey y Minnie Mouse, además de la presentación del Mago León.

Por su parte, los jóvenes y adultos participaron en torneos deportivos en las canchas de voleibol y fútbol playero. La parte musical y artística estuvo a cargo de destacadas agrupaciones como: Los Gaiteritos de Tío Nerio, TALENTOS y la orquesta de Aníbal Landaeta.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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