Más de 2.000 familias de la parroquia La Rosa fueron beneficiadas en jornada social integral promovida por la Alcaldía Bolivariana de Cabimas

El despliegue social se llevó a cabo desde horas de la mañana en las instalaciones de la cancha de la U. E. B. Dr. Jesús Enrique Lossada, ubicada en la avenida Intercomunal del sector Cinco Bocas.

Durante la jornada, las asistentes fueron beneficiadas con consultas medicina general y pediatría, además de esquemas de vacunación, entrega gratuita de medicamentos y la captación de pacientes para intervenciones quirúrgicas en el Hospital General de Cabimas a través de la Sala situacional del 1×10 del Buen Gobierno.

Asimismo, se contó con la venta de alimentos cárnicos, pescado, frutas, verduras y lácteos a precios subsidiados.

El operativo contó con la participación de diversas instituciones locales y programas sociales, tales como: IMMUJER, Catastro, IMAUCA, EMUGAS, Desarrollo Social, la SMPNAC, organismos de seguridad y misiones sociales —entre ellas Punto Patria y Misión Nevado, además de las Grandes Misiones de Nueva Generación.

En este sentido, Josselin Antequera, responsable de la Comuna «Golpe de Timón», informó que se estimó la atención de más de 2.000 familias en los distintos puntos de asistencia habilitados en el recinto, e invitó a los sectores aledaños a sumarse a las próximas convocatorias.

Por su parte, habitantes del sector expresaron su satisfacción por la organización del evento y los servicios recibidos en materia de salud y abastecimiento, destacando el impacto positivo de estas acciones interinstitucionales en beneficio del bienestar colectivo.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas