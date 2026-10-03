En el marco de las «Jornadas de Amor y Prosperidad Comunal» que se despliegan continuamente en el municipio Cabimas, este sábado 3 de octubre más de 2.000 familias de la parroquia La Rosa recibieron atención médica e integral durante una actividad impulsada por la Alcaldía Bolivariana de Cabimas, en conjunto con el Gobierno Nacional, Regional y el Poder Popular.
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Cabimas
Más de 2.000 familias de la parroquia La Rosa fueron beneficiadas en jornada social integral promovida por la Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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