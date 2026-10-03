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Alcalde Frank Carreño acompaña los actos por el 47.° aniversario de la oficina del IVSS en Cabimas

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Con motivo del 47.° aniversario de la Oficina Administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el municipio Cabimas, el alcalde Bolivariano, Dr. Frank Carreño, asistió a una ceremonia institucional realizada en la sede de la entidad para homenajear a sus trabajadores y beneficiarios.

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La actividad estuvo encabezada por Glexi Mindiola, jefa de la Oficina Administrativa del IVSS Cabimas, y contó con la presencia del Mandatario Local, quien valoró el compromiso del talento humano que presta servicio en la institución garantizando el sistema de protección social para las familias cabimenses.

En este sentido, el Alcalde Bolivariano Dr. Frank Carreño dijo que «Celebrar 47 años representa casi medio siglo de gestión continua, ofreciendo soluciones y trabajando por el bienestar de los ciudadanos de nuestro municipio y del país», enfatizó la máxima autoridad municipal.

Asimismo, Carreño instó al personal administrativo y operativo a seguir fortaleciendo la calidad de atención y la empatía con los usuarios: «El IVSS es la herramienta idónea para dinamizar y consolidar la capacidad asistencial en beneficio de la comunidad de Cabimas».

Por su parte, Glexi Mindiola agradeció el respaldo constante de la Alcaldía Bolivariana de Cabimas en la articulación con el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Regional y el Poder Popular para velar por las demandas sociales de los asegurados y pensionados del municipio.

El encuentro concluyó con un llamado a reforzar la cooperación interinstitucional y a continuar optimizando los canales de atención pública para responder eficazmente a las necesidades de la población.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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