Con motivo del 47.° aniversario de la Oficina Administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el municipio Cabimas, el alcalde Bolivariano, Dr. Frank Carreño, asistió a una ceremonia institucional realizada en la sede de la entidad para homenajear a sus trabajadores y beneficiarios.
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Cabimas
Alcalde Frank Carreño acompaña los actos por el 47.° aniversario de la oficina del IVSS en Cabimas
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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