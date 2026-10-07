Alcaldía Bolivariana de Cabimas sustituye 32 luminarias en la plaza Andrés Bello de la parroquia Carmen Herrera

Las labores fueron ejecutadas por la Comisión de Asuntos Eléctricos del municipio, siguiendo las directrices del Alcalde Bolivariano de la ciudad, Dr. Frank Carreño, en coordinación con los vecinos de la zona.

Edwin Bello, Comisionado para los Asuntos Eléctricos de la Alcaldía Bolivariana de Cabimas, destacó la importancia de estos trabajos: «Por instrucciones de nuestro Alcalde Dr. Frank Carreño, estuvimos con nuestro equipo sustituyendo 32 luminarias en la plaza Andrés Bello del sector Miraflores, parroquia Carmen Herrera, garantizando la recuperación del alumbrado en este espacio de encuentro comunitario», señaló.

Miguel Nava, representante del Consejo Comunal Andrés Bello de Miraflores, expresó su agradecimiento en nombre de los residentes beneficiados: «Le damos las gracias al Alcalde Frank Carreño y al Comisionado Edwin Bello por la instalación de estas 32 lámparas en la plaza Andrés Bello de Miraflores. Toda la comunidad se mantiene colaborando y trabajando de la mano con las autoridades para seguir recuperando nuestros espacios públicos».

Por su parte, Maritza Terán y Nereida Petit, vecinas del sector, valoraron la pronta respuesta del Gobierno de Cabimas para solucionar la problemática de iluminación que afectaba a la zona: «Estamos observando el cambio de las luminarias. La Alcaldía Bolivariana de Cabimas nos ha dado una pronta respuesta a la solución de este problema, ya que teníamos tiempo en la oscuridad. Tuvimos una reunión con los vecinos y hoy ya están presentes los trabajadores instalando las 32 lámparas. Nos sentimos muy felices de volver a tener nuestra plaza bonita y bien alumbrada».

Desde el ejecutivo municipal se siguen ejecutando labores de sustitución de luminarias públicas en articulación con los demás entes del Estado, para lograr la optimización de los servicios básicos bajo las líneas de acción de la Dra. Delcy Rodríguez, Presidenta (E) de la República, del gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera junto al Poder Popular en beneficio de todos los habitantes de la ciudad.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas