Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas

Alcaldía Bolivariana de Cabimas sustituye 32 luminarias en la plaza Andrés Bello de la parroquia Carmen Herrera

|3 min|
Imagen de la noticia: Alcaldía Bolivariana de Cabimas sustituye 32 luminarias en la plaza Andrés Bello de la parroquia Carmen Herrera

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Como parte del compromiso asumido para la optimización de los servicios públicos, específicamente del alumbrado en todas las comunidades, la Alcaldía Bolivariana de Cabimas llevó a cabo la instalación de 32 luminarias en la plaza Andrés Bello del sector Miraflores, ubicada en la parroquia Carmen Herrera.

Lee también
En Cabimas: Gremio odontológico de la Costa Oriental del Lago celebró su día entre hermandad y camaradería

Las labores fueron ejecutadas por la Comisión de Asuntos Eléctricos del municipio, siguiendo las directrices del Alcalde Bolivariano de la ciudad, Dr. Frank Carreño, en coordinación con los vecinos de la zona.

Edwin Bello, Comisionado para los Asuntos Eléctricos de la Alcaldía Bolivariana de Cabimas, destacó la importancia de estos trabajos: «Por instrucciones de nuestro Alcalde Dr. Frank Carreño, estuvimos con nuestro equipo sustituyendo 32 luminarias en la plaza Andrés Bello del sector Miraflores, parroquia Carmen Herrera, garantizando la recuperación del alumbrado en este espacio de encuentro comunitario», señaló.

Miguel Nava, representante del Consejo Comunal Andrés Bello de Miraflores, expresó su agradecimiento en nombre de los residentes beneficiados: «Le damos las gracias al Alcalde Frank Carreño y al Comisionado Edwin Bello por la instalación de estas 32 lámparas en la plaza Andrés Bello de Miraflores. Toda la comunidad se mantiene colaborando y trabajando de la mano con las autoridades para seguir recuperando nuestros espacios públicos».

Por su parte, Maritza Terán y Nereida Petit, vecinas del sector, valoraron la pronta respuesta del Gobierno de Cabimas para solucionar la problemática de iluminación que afectaba a la zona: «Estamos observando el cambio de las luminarias. La Alcaldía Bolivariana de Cabimas nos ha dado una pronta respuesta a la solución de este problema, ya que teníamos tiempo en la oscuridad. Tuvimos una reunión con los vecinos y hoy ya están presentes los trabajadores instalando las 32 lámparas. Nos sentimos muy felices de volver a tener nuestra plaza bonita y bien alumbrada».

Desde el ejecutivo municipal se siguen ejecutando labores de sustitución de luminarias públicas en articulación con los demás entes del Estado, para lograr la optimización de los servicios básicos bajo las líneas de acción de la Dra. Delcy Rodríguez, Presidenta (E) de la República, del gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera junto al Poder Popular en beneficio de todos los habitantes de la ciudad.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

CabimasCabimasZulia

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.