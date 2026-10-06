En Cabimas: Gremio odontológico de la Costa Oriental del Lago celebró su día entre hermandad y camaradería

​La exitosa velada reunió a cincuenta odontólogos de la COL, logrando un ameno punto de encuentro intergeneracional donde profesionales de trayectoria y jóvenes colegas compartieron experiencias, anécdotas y estrecharon lazos en un ambiente de profunda unión gremial.

La celebración contó con la distinguida presencia del Dr. Luis Romero, presidente de la delegación, quien asistió acompañado de su esposa, la Dra. María Sol de Romero.En su intervención el Dr. Romero expresó » es gratificante verlos aquí en esta celebración, que más que una fiesta, es la ratificación del compromiso que cada uno de nosotros tenemos con la profesión y sobre todo con el bienestar de la comunidad a la cual servimos», indicó el Dr. Romero.

Organización y respaldo institucional

​La planificación y organización del evento estuvo a cargo de un entusiasta comité integrado por las doctoras Mirleydis Hernández, María Elena Lugo y Elsida Vilela, quienes cuidaron cada detalle para garantizar una jornada memorable.

​Cabe destacar el valioso respaldo de María de Ramírez, del fotógrafo Luis Ramírez y la amenización del talentoso músico local José Manuel Quero, entre otras gratas sorpresas que hicieron de la tarde noche, una grata velada, saliéndose de la rutina diaria.

​El evento culminó con un rotundo éxito, reafirmando la mística, el compañerismo y la dedicación que caracterizan al gremio odontológico en la región.

Nota Prensa

Lcda. Leidys Barrientos

Cnpcol 6430