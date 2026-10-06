En el marco de la conmemoración del Día del Odontólogo, celebrado el pasado sábado 3 de octubre, la comunidad de profesionales de la salud bucal de las ciudades de Cabimas y Ciudad Ojeda se dio cita en un emotivo encuentro de confraternidad para celebrar su día por todo lo alto.
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Cabimas
En Cabimas: Gremio odontológico de la Costa Oriental del Lago celebró su día entre hermandad y camaradería
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Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430
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