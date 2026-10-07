SAIME suspende atención en Santa Rita y Cabimas este miércoles 7 de octubre

A través de sus canales digitales, el organismo instó a los ciudadanos que tenían citas programadas para esta fecha en dichas localidades a no acudir a las oficinas, ya que no se prestará servicio de atención al usuario.

Esta medida de carácter temporal responde a la celebración de las festividades religiosas en honor a la Virgen María del Rosario de Aranzazu que se llevan a cabo en estas jurisdicciones. El ente gubernamental ratificó que las labores administrativas se reanudarán con total normalidad el jueves 8 de octubre en el horario habitual de atención.