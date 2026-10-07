Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Costa Oriental del Lago

SAIME suspende atención en Santa Rita y Cabimas este miércoles 7 de octubre

Información oficial

|1 min|
Imagen de la noticia: SAIME suspende atención en Santa Rita y Cabimas este miércoles 7 de octubre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha comunicado oficialmente que, durante la jornada de este miércoles 7 de octubre, las sedes ubicadas en los municipios Santa Rita y Cabimas, en el estado Zulia, permanecerán cerradas al público.

Lee también
En Cabimas: Gremio odontológico de la Costa Oriental del Lago celebró su día entre hermandad y camaradería

A través de sus canales digitales, el organismo instó a los ciudadanos que tenían citas programadas para esta fecha en dichas localidades a no acudir a las oficinas, ya que no se prestará servicio de atención al usuario.

Esta medida de carácter temporal responde a la celebración de las festividades religiosas en honor a la Virgen María del Rosario de Aranzazu que se llevan a cabo en estas jurisdicciones. El ente gubernamental ratificó que las labores administrativas se reanudarán con total normalidad el jueves 8 de octubre en el horario habitual de atención.

Con información de Saime

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Costa Oriental del LagoFestividadesIdentificaciónTrámites

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.