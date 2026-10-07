El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha comunicado oficialmente que, durante la jornada de este miércoles 7 de octubre, las sedes ubicadas en los municipios Santa Rita y Cabimas, en el estado Zulia, permanecerán cerradas al público.
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Costa Oriental del Lago
SAIME suspende atención en Santa Rita y Cabimas este miércoles 7 de octubre
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Con información de Saime
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