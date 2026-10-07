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Termozulia suma 300 megavatios para estabilizar el servicio eléctrico en el occidente del país

La activación de las unidades TZ5 y TZ7 busca optimizar el suministro energético en el occidente del país

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El Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta, conocido popularmente como Termozulia, ha reforzado el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con la incorporación de 150 megavatios adicionales. Este logro fue posible gracias a la sincronización exitosa de la Unidad de Generación TZ7, según lo reportado por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

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El funcionario destacó que, al sumar este aporte a la activación de la unidad TZ5 realizada apenas un día antes, se ha conseguido integrar un total de 300 megavatios a la red eléctrica nacional en un periodo menor a las 24 horas.

Ramírez explicó que esta mejora en la capacidad operativa tiene como propósito fundamental estabilizar el suministro en la región occidental, priorizando la atención a la demanda energética de la entidad zuliana.

Finalmente, se resaltó que el proceso de sincronización fue llevado a cabo por el equipo técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), contando con la colaboración estratégica de empresas del sector privado.

Con información de noticiascol.com

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