El Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta, conocido popularmente como Termozulia, ha reforzado el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con la incorporación de 150 megavatios adicionales. Este logro fue posible gracias a la sincronización exitosa de la Unidad de Generación TZ7, según lo reportado por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.
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Zulia
Termozulia suma 300 megavatios para estabilizar el servicio eléctrico en el occidente del país
La activación de las unidades TZ5 y TZ7 busca optimizar el suministro energético en el occidente del país
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Con información de noticiascol.com
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