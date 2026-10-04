Un intenso temporal sorprendió a los habitantes de Maracaibo este sábado, cuando ráfagas de viento huracanado y precipitaciones constantes provocaron diversos incidentes en la capital zuliana. La caída de árboles, el desplome de postes eléctricos y daños en techumbres de varias parroquias obligaron a la Alcaldía a activar de inmediato sus protocolos de contingencia para salvaguardar a la población.
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Zulia
Temporal huracanado causa estragos en Maracaibo: autoridades en alerta máxima
Fenómeno climático
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