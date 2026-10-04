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Temporal huracanado causa estragos en Maracaibo: autoridades en alerta máxima

Fenómeno climático

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Un intenso temporal sorprendió a los habitantes de Maracaibo este sábado, cuando ráfagas de viento huracanado y precipitaciones constantes provocaron diversos incidentes en la capital zuliana. La caída de árboles, el desplome de postes eléctricos y daños en techumbres de varias parroquias obligaron a la Alcaldía a activar de inmediato sus protocolos de contingencia para salvaguardar a la población.

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Cuerpos de seguridad, incluyendo a los Bomberos de Maracaibo, Protección Civil y cuadrillas de infraestructura, se encuentran trabajando en el despeje de vías y la evaluación de daños. Las autoridades han confirmado que, pese a la magnitud del evento, no se han reportado personas lesionadas, enfocándose los esfuerzos en la reparación de daños materiales.

Entre las afectaciones registradas, se destaca la falla de tres semáforos en puntos críticos como la avenida Padilla y la plaza Giancarlo Martínez, donde ya se realizan labores de restitución. En la parroquia Santa Lucía, se procedió a la evacuación preventiva de 20 familias debido a riesgos eléctricos derivados de las líneas de alta tensión. Asimismo, se reportaron viviendas con techos afectados en sectores como Espíritu de Heranza y la caída de una estructura metálica en la calle Carabobo.

Los organismos de atención ciudadana mantienen un despliegue permanente para realizar el censo de daños y asistir a los sectores más golpeados. La administración municipal ha reiterado que sus equipos permanecerán activos durante las próximas 24 horas para atender cualquier reporte, ante las consecuencias de este fenómeno climático asociado al ‘Super Niño’, que combinó altas temperaturas con una hora de vientos huracanados.

Las autoridades han ratificado que el personal operativo continuará en las calles durante toda la noche para garantizar la seguridad y atender cualquier incidencia adicional.

Con información de noticiascol.com

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