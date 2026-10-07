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Pacific Coast Energy inicia operaciones en el país con ambiciosa meta de producción

Industria Petrolera

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La corporación petrolera Pacific Coast Energy Co. (PCEC), con base en California, ha dado inicio a sus actividades operativas en Venezuela. La empresa se ha fijado como meta estratégica duplicar su volumen de extracción de hidrocarburos en un lapso de seis meses, buscando alcanzar una cifra de 40.000 barriles diarios.

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Mediante un comunicado oficial emitido este miércoles, la compañía detalló que sus labores comenzaron durante el tercer trimestre del año en los bloques Delta y Cabimas. Hasta la fecha, han logrado poner en marcha nuevamente más de 50 pozos enfocados en la producción de crudo pesado.

PCEC se integra a un grupo emergente de empresas energéticas de mediana y pequeña escala que han comenzado a operar en el territorio nacional. Este movimiento se enmarca en las políticas promovidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, orientadas a la recuperación de la infraestructura petrolera tras el cambio de mando en el Ejecutivo venezolano.

Potencial productivo y compromisos a largo plazo

En la actualidad, las zonas asignadas a la operadora, ubicadas en extremos opuestos del país, reportan una producción estimada de 19.300 barriles por día. No obstante, los análisis técnicos de la propia empresa sugieren que ambos bloques cuentan con una capacidad máxima de hasta 160.000 barriles diarios, proyectados para un horizonte de 10 años.

Las operaciones se ejecutan bajo contratos de 25 años de vigencia, suscritos directamente con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). En el caso específico de Cabimas, la compañía mantiene activas cuatro plataformas con el propósito de rehabilitar cerca de 900 pozos.

Es importante destacar que el bloque Delta estuvo anteriormente bajo la gestión de una empresa mixta vinculada a la familia del fallecido empresario Oswaldo Cisneros, cuyo contrato fue rescindido por PDVSA en mayo pasado.

Con información de noticiascol.com

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