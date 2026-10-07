La corporación petrolera Pacific Coast Energy Co. (PCEC), con base en California, ha dado inicio a sus actividades operativas en Venezuela. La empresa se ha fijado como meta estratégica duplicar su volumen de extracción de hidrocarburos en un lapso de seis meses, buscando alcanzar una cifra de 40.000 barriles diarios.
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Cabimas
Pacific Coast Energy inicia operaciones en el país con ambiciosa meta de producción
Industria Petrolera
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