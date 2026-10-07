Maracaibo estrena el renovado Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte

El emblemático espacio fue sometido a una transformación integral, convirtiéndose en una infraestructura moderna y funcional. Durante el acto de apertura, el mandatario regional destacó el esfuerzo conjunto con el Ejecutivo Nacional y el Ministerio del Deporte para consolidar estos espacios destinados a la paz, la recreación y la formación de atletas.

Modernización y tecnología de punta

La Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, ejecutó trabajos de gran envergadura, incluyendo la instalación de un sistema de climatización tipo chiller con capacidad de 360 toneladas. Para asegurar el funcionamiento óptimo de estos equipos, se instaló un transformador Pad Mounted de 750 kVA. Las labores también abarcaron la pintura total de la estructura, rehabilitación de baños y camerinos, renovación del cableado y un sistema de iluminación de última generación tanto en áreas internas como en estacionamientos y plazoletas.

Asimismo, se recuperó el tabloncillo, la sala de fisioterapia, las oficinas administrativas y un área académica destinada a estudiantes de Educación Física, garantizando un entorno apto tanto para la alta competencia como para el desarrollo de nuevos talentos.

Plan de recuperación deportiva

Durante la jornada, el gobernador Caldera también reinauguró la cancha Néstor Quiroz y destacó el rescate de la Plaza Atleta Pedro Gamarro, en honor al boxeador de Machiques, junto a la restauración de esculturas emblemáticas del complejo. De igual forma, se entregaron las fachadas e instalaciones renovadas del Estadio José Encarnación “Pachencho” Romero, incluyendo sus áreas de estacionamiento y canchas de práctica. Según el mandatario, en los últimos 15 meses se han recuperado las instalaciones para más del 60% de las disciplinas de alta competencia en la región.

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