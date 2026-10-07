En un ambiente de entusiasmo deportivo, el gobernador Luis Caldera reinauguró el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, situado en el Complejo Polideportivo Luis Aparicio de Maracaibo. Este recinto se perfila desde este miércoles 7 de octubre como el epicentro del voleibol continental, al estar completamente acondicionado para recibir el Sudamericano de Voleibol Femenino U19, competición que se extenderá hasta el 12 de octubre.
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Maracaibo estrena el renovado Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte
Infraestructura deportiva de alto nivel
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Con información de noticiascol.com
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