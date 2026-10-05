Un reciente fenómeno viral ha captado la atención de millones de internautas tras difundirse la versión de que Cristiano Ronaldo tendría intenciones de gestionar la nacionalidad argentina para sus cinco hijos. Según diversas especulaciones que circulan en el entorno digital, el capitán de la selección de Portugal buscaría evitar que sus descendientes vistan la camiseta lusa en el futuro, debido a supuestos roces con la directiva de la Federación Portuguesa de Fútbol.
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¿Cristiano Ronaldo busca nacionalidad argentina para sus hijos? El rumor que sacude las redes
Polémica en el mundo del fútbol
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Con información de noticiascol.com
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