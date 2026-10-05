¿Cristiano Ronaldo busca nacionalidad argentina para sus hijos? El rumor que sacude las redes

La influencia de Georgina Rodríguez

Esta teoría atribuye la iniciativa a una sugerencia de su pareja, la modelo e influencer Georgina Rodríguez, quien mantiene un vínculo cultural profundo con Argentina a través de su familia paterna. Su padre, Jorge Rodríguez, nació en la localidad de Avellaneda y desarrolló su carrera futbolística antes de trasladarse a España, lo que ha fortalecido la conexión de la modelo con el país sudamericano.

Ausencia de confirmación oficial

A pesar del notable impacto mediático y el gran volumen de comentarios generados en la web, ninguna fuente autorizada cercana al jugador o al organismo rector del balompié portugués ha validado esta información. Todo se mantiene, hasta el momento, en el terreno de la especulación.

El reglamento de la FIFA

Es importante señalar que el marco normativo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) impone criterios estrictos para la elegibilidad de los deportistas en selecciones nacionales. El reglamento exige que el jugador posea la nacionalidad biológica de sus padres o abuelos, o bien, que haya residido de forma continua durante un periodo mínimo en el territorio del país que desea representar. En el caso de los hijos menores del astro, solo aquellos que comparten vínculo consanguíneo directo con Georgina Rodríguez tendrían el derecho legal de solicitar la ciudadanía argentina.

El presente del astro portugués

Por su parte, Cristiano Ronaldo continúa enfocado en su desempeño profesional con el club Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, manteniendo vigente su compromiso con el combinado nacional de su país natal. A sus 41 años, el delantero se mantiene como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones, acumulando más de 130 anotaciones en su trayectoria.