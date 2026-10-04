La Selección Nacional de Venezuela ha oficializado la desconvocatoria de 12 de sus integrantes, una vez finalizados los dos primeros compromisos de la gira por territorio asiático frente a los combinados de Japón y Corea del Sur.
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La Vinotinto libera a 12 convocados antes del duelo contra Jordania
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