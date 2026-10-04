La Vinotinto libera a 12 convocados antes del duelo contra Jordania

Siguiendo la planificación establecida por el cuerpo técnico, este grupo de futbolistas emprenderá el retorno a sus clubes, tanto en el extranjero como en la liga local, para retomar sus actividades y compromisos de temporada.

Entre los jugadores que dejan la concentración se encuentran el guardameta José Contreras; los defensores Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luis Balbo y Christian Makoun; los mediocampistas Yangel Herrera, Cristian Cásseres y Gleiker Mendoza; así como los atacantes Kevin Kelsy, Jesús Ramírez y Jhonder Cádiz.

Por su parte, el resto de la plantilla se mantendrá en suelo asiático bajo las órdenes del seleccionador, con el objetivo de ajustar los detalles tácticos necesarios para afrontar el tercer y último encuentro de esta ventana internacional, donde se medirán ante la selección de Jordania.