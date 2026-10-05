El batazo del siglo. La actuación de Jackson Chourio durante la noche del domingo representa un hito sin precedentes en el béisbol de las Grandes Ligas en este siglo XXI. El joven talento venezolano continúa brillando intensamente en la postemporada, acumulando marcas históricas y récords de franquicia que lo colocan en la élite del deporte.
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Béisbol
Jackson Chourio hace historia: El venezolano que rompe récords en la postemporada de la MLB
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