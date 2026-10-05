Jackson Chourio hace historia: El venezolano que rompe récords en la postemporada de la MLB

Nunca antes, un pelotero de los Cerveceros de Milwaukee había logrado dejar en el terreno a un rival en instancias de postemporada sin haber alcanzado aún los 23 años de edad. Este logro marca su segundo récord de franquicia en la presente fase de playoffs.

El nativo de Maracaibo ya había dejado su huella el sábado, al conectar su quinto cuadrangular en postemporadas, todos vistiendo el uniforme de Milwaukee. Con esta hazaña, se convirtió en el bateador con más vuelacercas en juegos de playoffs en la historia de la organización, superando a figuras como Prince Fielder y Orlando Arcia, quienes ostentaban cuatro cada uno.

El batazo del domingo fue igualmente especial. Ningún otro jugador de la franquicia había conseguido decidir un encuentro en el terreno con 22 años o menos. De hecho, es necesario retroceder hasta 1997 para encontrar un precedente similar en la MLB, cuando el colombiano Edgar Rentería, con 22 años y 80 días, conectó el hit que dio el título a los Marlins de Miami.

Actualmente, Chourio persigue el récord absoluto de cuadrangulares en postemporada para jugadores menores de 23 años. El zuliano se encuentra a solo dos bambinazos de igualar la marca de siete establecida por Carlos Correa.

El desempeño de Chourio bajo presión ha sido notable. En sus primeros 15 compromisos de postemporada, acumula 14 carreras impulsadas, 7 anotadas y 8 extrabases, manteniendo un promedio de .327/.357/.673 y un OPS de 1.030.