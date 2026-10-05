Tres destacadas academias de béisbol del municipio Cabimas protagonizaron un gran triangular deportivo en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de los cabimenses.
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Béisbol
Alcaldía Bolivariana de Cabimas celebró triangular de béisbol menor en el marco de las Feria del Rosario 2026
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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