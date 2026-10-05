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Alcaldía Bolivariana de Cabimas celebró triangular de béisbol menor en el marco de las Feria del Rosario 2026

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Tres destacadas academias de béisbol del municipio Cabimas protagonizaron un gran triangular deportivo en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de los cabimenses.

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La actividad se llevó a cabo en el Estadio Municipal «Víctor Davalillo», ubicado en la urbanización Las 40. Los asistentes disfrutaron del talento de las academias: JM Academia de Béisbol, Los Amiguitos de Tata y la Academia de Béisbol Doña Ana.

En esta jornada deportiva estuvo presente el Dr. Omar Oberto, Director General de la Alcaldía Bolivariana de Cabimas, directores del Gobierno Municipal y William Lairet, Comisionado Especial para el Deporte.

«Dentro del marco de la conmemoración de la Feria de Nuestra Señora del Rosario 2026, ofrecemos béisbol de excelente nivel en las categorías U15 y U16 con las escuelas locales, demostrando el talento y las habilidades de nuestros jóvenes», destacó William Lairet durante la jornada.

Al finalizar el torneo, se hizo entrega de la Copa «Virgen del Rosario» a los campeones de JM Academia de Béisbol, equipo con sede en el estadio «El Nido de los Pájaros» del sector El Golfito, tras vencer en la final a la Academia Doña Ana con marcador de 5 carreras por 1. Asimismo, la Alcaldía Bolivariana de Cabimas realizó un aporte de pelotas profesionales para apoyar el desarrollo del deporte menor en la localidad.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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