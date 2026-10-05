¿Regresa CR7? Jorge Jesus abre la puerta al capitán tras la crisis en Portugal

“Si Cris desea volver y mantiene su nivel en el Al Nassr, tendrá un lugar en la próxima convocatoria. Ya conversamos antes de este llamado y podemos hacerlo nuevamente, pero la decisión final recae exclusivamente en él”, manifestó Jesus este domingo tras el triunfo 2-1 frente a Noruega en Oporto.

Las palabras del estratega plantean un escenario de reconciliación; no obstante, el retorno del jugador requiere un consenso sólido entre el cuerpo técnico, el futbolista y la Federación Portuguesa de Fútbol.

El origen del conflicto

Este mensaje traslada la responsabilidad al delantero, disipando los rumores de que su salida de la concentración significara el fin de su trayectoria con el equipo nacional. Pese a esto, la apertura del técnico convive con la firme defensa de su autoridad para gestionar la alineación.

Ronaldo, de 41 años, abandonó la concentración el pasado miércoles, luego de que el entrenador abordara su suplencia en el duelo ante Noruega el 27 de septiembre. El capitán había realizado ejercicios de calentamiento durante media hora sin llegar a ingresar al terreno de juego.

Para Jesus, este episodio fue un malentendido. Según su perspectiva, hacer calentar a un jugador y no utilizarlo es una decisión técnica habitual. Sin embargo, reconoció que, al tratarse de una figura de la talla de Cristiano, el hecho adquirió una dimensión distinta.

“¿Cuántos jugadores calentaron hoy y no entraron? ¿Representa eso un problema? Para mí no lo fue. Con Cris es diferente porque es un símbolo, pero no considero que haya existido un conflicto real”, sentenció.

La postura de las partes

Hasta el momento, solo conocemos la versión del seleccionador. Ronaldo anunció al retirarse que explicaría sus motivos en el momento oportuno, por lo que su relato sobre el desencuentro sigue siendo una incógnita.

La oferta de diálogo no implica una disculpa por parte de Jesus, quien sostiene que no tiene razones para pedirla. Esta postura marca el camino hacia un posible acuerdo: reconstruir la relación sin que el entrenador sacrifique su autonomía en la toma de decisiones deportivas.

El presidente de la Federación, Pedro Proença, calificó la situación como un asunto interno que debe resolverse en los próximos días, subrayando que Cristiano es el mayor referente del fútbol portugués y que siempre tendrá las puertas abiertas mientras mantenga su nivel competitivo.

Un equipo en ascenso

El contexto deportivo favorece la gestión de Jesus. Portugal ha ganado sus cuatro compromisos bajo su mando y ya aseguró su pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones. El equipo ha mostrado cohesión y una rápida adaptación a las nuevas ideas tácticas, con figuras como João Félix y Gonçalo Ramos asumiendo el protagonismo en el ataque.

El desafío ahora será convertir la disposición pública de ambas partes en un acuerdo concreto antes de la próxima fecha FIFA, donde Portugal enfrentará a Dinamarca y Gales. La incógnita persiste: ¿está Cristiano dispuesto a aceptar un rol que no le garantice la titularidad absoluta?