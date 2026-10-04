Gaiteros del Zulia ajusta piezas tras un arranque exigente y apunta a levantar vuelo en la PEBA.

El recorrido comenzó en la cancha de la Universidad del Zulia (LUZ), donde los furreros

cedieron en sus dos presentaciones iniciales: un ajustado 69-74 en el duelo inaugural y un 80-71 en el segundo encuentro, marcando un comienzo complejo para la tropa zuliana.

Para la tercera jornada, el equipo viajó a la isla de Margarita. En un choque de alta intensidad, Gaiteros domino los primeros tres cuartos del compromiso con solidez táctica, pero un imprevisto bache en el último periodo le impidió sostener la ventaja, cayendo con marcador final de 75-68.

Demostración de carácter y jerarquía en la carretera: La garra gaitera se hizo sentir con fuerza en la cuarta fecha durante la visita a Cocodrilos de Caracas. Apoyados en una gran reacción en la segunda mitad, viniendo de atrás con intensidad defensiva y garra ofensiva, Gaiteros logró remontar para firmar un triunfo de autoridad (victoria importante ante un rival directo del circuito).

En la quinta jornada, nuevamente ante el conjunto capitalino, la historia volvió a ser muy pareja: los de Palacios dominaron las tres primeras fracciones, pero la localía caraqueña pesó en el tramo final para dejar sin premio el esfuerzo zuliano.

Nuevas incorporaciones y rotación del roster: A pesar del balance numérico, la gerencia continúa trabajando para blindar el equipo de cara a lo que viene.

Debut destacado: Jholbert Méndez firmó una sólida presentación en el cuarto juego. El base, incorporado para sumar profundidad y conducción esta campaña, dejó sensaciones muy positivas en la estructuración del juego furrero.

Refuerzo en puerta: Se espera el debut del escolta Wilklerman Gómez en el próximo compromiso, lo que aportará mayor variantes en el ataque exterior y energía en la primera lancha defensiva.

Próxima gira previa al regreso a casa: Gaiteros del Zulia afrontará ahora una exigente gira en la carretera donde medirá fuerzas ante Piratas de La Guaira, una serie de dos partidos frente a Trotamundos de Carabobo y un choque ante Spartans del Distrito Capital. Esta seguidilla de encuentros será clave para afinar la química colectiva antes de reencontrarse con su afición en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.