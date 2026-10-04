La selección de Venezuela de futsal Sub-20 alcanzó la gran final del Campeonato Sudamericano de la disciplina. El conjunto criollo aseguró su boleto al partido decisivo tras imponerse con un marcador de 3-2 ante su similar de Chile en la fase de semifinales.
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Deportes
Venezuela hace historia: La Vinotinto de futsal Sub-20 clasifica a su primera final sudamericana
Campeonato Sudamericano Sub-20
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