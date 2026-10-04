Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Deportes

Venezuela hace historia: La Vinotinto de futsal Sub-20 clasifica a su primera final sudamericana

Campeonato Sudamericano Sub-20

|2 min|
Imagen de la noticia: Venezuela hace historia: La Vinotinto de futsal Sub-20 clasifica a su primera final sudamericana

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La selección de Venezuela de futsal Sub-20 alcanzó la gran final del Campeonato Sudamericano de la disciplina. El conjunto criollo aseguró su boleto al partido decisivo tras imponerse con un marcador de 3-2 ante su similar de Chile en la fase de semifinales.

Lee también
La Vinotinto libera a 12 convocados antes del duelo contra Jordania

Durante el desarrollo del compromiso, Alexis González inauguró el marcador, seguido por las anotaciones de Endrick Fuenmayor y José Ledesma. A pesar de los intentos de reacción por parte de los chilenos Maximiliano Fuentealba y Fabián Arredondo, el equipo nacional logró mantener la ventaja hasta el pitazo final.

Ahora, Venezuela se medirá ante Brasil en la final, la cual se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

El equipo bajo la dirección técnica de Robinson Romero llega a esta instancia tras una impecable campaña invicta en la fase de grupos, donde los criollos se posicionaron en la cima del Grupo A con un total de 10 puntos, producto de tres victorias y un empate.

Cabe recordar que el pase a las semifinales fue obtenido el pasado miércoles tras una contundente victoria de 3-0 frente a Colombia, encuentro en el que destacaron Emerson Yáñez, Diego Medina y Marck Machado.

La gran final

El duelo contra Brasil representa la oportunidad histórica para el combinado venezolano de obtener su primer campeonato en esta competición. Los criollos deberán enfrentar a un equipo brasileño que accedió a la final tras superar a Colombia con un marcador de 5-1.

En dicho encuentro, Julián Motta puso en ventaja a los colombianos inicialmente, pero el conjunto brasileño remontó con goles de Murillo, Odara en dos ocasiones, Luquinas y un tanto adicional de Murillo para sellar la victoria.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

DeportesBarquisimetoFutsalVinotinto

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.