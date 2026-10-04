Venezuela hace historia: La Vinotinto de futsal Sub-20 clasifica a su primera final sudamericana

Durante el desarrollo del compromiso, Alexis González inauguró el marcador, seguido por las anotaciones de Endrick Fuenmayor y José Ledesma. A pesar de los intentos de reacción por parte de los chilenos Maximiliano Fuentealba y Fabián Arredondo, el equipo nacional logró mantener la ventaja hasta el pitazo final.

Ahora, Venezuela se medirá ante Brasil en la final, la cual se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

El equipo bajo la dirección técnica de Robinson Romero llega a esta instancia tras una impecable campaña invicta en la fase de grupos, donde los criollos se posicionaron en la cima del Grupo A con un total de 10 puntos, producto de tres victorias y un empate.

Cabe recordar que el pase a las semifinales fue obtenido el pasado miércoles tras una contundente victoria de 3-0 frente a Colombia, encuentro en el que destacaron Emerson Yáñez, Diego Medina y Marck Machado.

La gran final

El duelo contra Brasil representa la oportunidad histórica para el combinado venezolano de obtener su primer campeonato en esta competición. Los criollos deberán enfrentar a un equipo brasileño que accedió a la final tras superar a Colombia con un marcador de 5-1.