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Trump asegura que el gobierno de Cuba tiene los días contados

Política exterior

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba se encuentra en una etapa final y que su administración espera ver resultados en la isla en un plazo máximo de dos años y medio. Durante un evento realizado en Florida, el mandatario calificó a la nación caribeña como un «país fallido» y sostuvo que su gestión sigue de cerca la evolución de la situación interna.

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El mandatario calificó de nuevo a la isla como un país fallido y señaló que el sistema actual tiene los días contados. Al ser consultado sobre la permanencia de la estructura de poder en Cuba, Trump reiteró que su gobierno mantiene una vigilancia constante sobre el país.

En sus declaraciones, el líder republicano vinculó el abordaje de la situación cubana con la estrategia aplicada en otros países de la región, mencionando específicamente a Venezuela. Vamos a terminar con uno y luego tal vez le echemos un vistazo al otro, comentó el mandatario al referirse a la política exterior de su administración.

Asimismo, destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se mantiene atento a los acontecimientos en la isla debido a sus vínculos familiares. Trump afirmó que el gobierno de Cuba no va a durar mucho más, proyectando cambios significativos en el corto plazo.

Con información de El Nacional

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