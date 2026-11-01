El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba se encuentra en una etapa final y que su administración espera ver resultados en la isla en un plazo máximo de dos años y medio. Durante un evento realizado en Florida, el mandatario calificó a la nación caribeña como un «país fallido» y sostuvo que su gestión sigue de cerca la evolución de la situación interna.
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Trump asegura que el gobierno de Cuba tiene los días contados
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Con información de El Nacional
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