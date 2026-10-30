Las autoridades estadounidenses confirmaron el fallecimiento de Oscar D. Isaya-Corrales, un ciudadano venezolano de 27 años, quien murió tras un tiroteo en el que participó un agente del FBI. El suceso ocurrió el pasado lunes en el vecindario de Pilsen, en la ciudad de Chicago.
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Venezolano de 27 años muere tras tiroteo con agente del FBI en Chicago
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Con información de Cactus24
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