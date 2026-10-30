Venezolano de 27 años muere tras tiroteo con agente del FBI en Chicago

Según el reporte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook, la víctima perdió la vida a causa de múltiples heridas de bala. El incidente se registró poco antes de las 6:00 p.m. cerca de la intersección de las calles 18 y Union, en las inmediaciones de la autopista Dan Ryan, mientras el joven se desplazaba en una bicicleta eléctrica.

Hasta el momento, el FBI no ha explicado qué provocó el enfrentamiento, ni ha detallado si existió un intercambio de disparos o quién accionó su arma en primer lugar. La agencia federal se limitó a informar que el caso se encuentra bajo revisión interna, un protocolo estándar ante incidentes donde participan sus funcionarios.

Los investigadores mantienen el área acordonada mientras recolectan evidencias en los alrededores del sitio del suceso. Por su parte, el FBI no ha proporcionado detalles sobre la identidad del agente involucrado ni las circunstancias exactas que derivaron en la muerte del ciudadano venezolano. El hecho ha generado preocupación entre los residentes de la comunidad de Pilsen, quienes exigen mayor claridad sobre lo ocurrido en una zona residencial.