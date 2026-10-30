La Policía Nacional de Colombia capturó en Cali a Kebin Erney Arroyo Cortés, alias «Kebin», durante una operación estratégica contra el crimen transnacional. El detenido es identificado por las autoridades como un objetivo de alto valor para la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos debido a sus vínculos directos con redes de narcotráfico.
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Policía Nacional de Colombia detiene a integrante de la Segunda Marquetalia solicitado por EE. UU.
Operación contra el narcotráfico
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