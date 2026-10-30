Policía Nacional de Colombia detiene a integrante de la Segunda Marquetalia solicitado por EE. UU.

Según informes de inteligencia, el capturado integra la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, una facción armada ligada a la Segunda Marquetalia. Dentro de esta estructura, alias «Kebin» desempeñaba un rol clave en la logística y el financiamiento, coordinando el envío de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, México y el mercado estadounidense mediante alianzas con carteles internacionales.

Tras la detención, una Corte Distrital de Estados Unidos formalizó el pedido de extradición en su contra por delitos asociados al tráfico internacional de sustancias ilícitas. Actualmente, el procesado se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se cumplen los trámites legales para su traslado, un procedimiento que, según las autoridades, debilita la capacidad operativa de exportación de narcóticos de la Segunda Marquetalia, pues el sujeto enfrenta un proceso de extradición solicitado por una corte estadounidense