Al menos 69 personas fallecieron y decenas resultaron heridas tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, España. El siniestro involucró a un convoy de la compañía estatal Renfe y a otro de la empresa Iryo, ambos en la ruta Madrid-Sevilla.
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Gobierno español investiga negligencia tras choque de trenes en Toledo que dejó 69 víctimas
Tragedia ferroviaria en España
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