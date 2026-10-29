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Gobierno español investiga negligencia tras choque de trenes en Toledo que dejó 69 víctimas

Tragedia ferroviaria en España

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Al menos 69 personas fallecieron y decenas resultaron heridas tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, España. El siniestro involucró a un convoy de la compañía estatal Renfe y a otro de la empresa Iryo, ambos en la ruta Madrid-Sevilla.

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Una foto aérea que muestra el choque de los dos trenes en España

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó que el sistema automatizado LZB, encargado de gestionar el tráfico en la zona, presentó un fallo de comunicación a las 8:30, hora local, provocando la detención automática de los trenes. Desde el centro de control de Atocha se autorizó la reanudación de la marcha de uno de los trenes, a pesar de que la vía estaba ocupada por el convoy de Iryo, una decisión que el funcionario calificó como inexplicable.

Pedro Sánchez, en primer plano, y con gesto apesadumbrado, en el lugar del accidente.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se trasladó al lugar de los hechos y aseguró que se trabajará para esclarecer lo sucedido y determinar si existieron negligencias. El mandatario señaló que no es asumible que el país sufra dos accidentes graves en sus trenes de alta velocidad en menos de un año, recordando el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero.

Mapa de la localidad.

Por su parte, el Sindicato Ferroviario emitió un comunicado en el que calificó de prematuro señalar un error humano como causa única del accidente sin esperar a que concluyan las investigaciones. La zona fue atendida por equipos de emergencia y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para asistir a los pasajeros de ambos trenes.

Con información de noticiascol.com

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