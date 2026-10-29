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Muere el juez federal Alvin Hellerstein, magistrado del caso contra Nicolás Maduro

Sistema judicial estadounidense

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El juez federal Alvin Hellerstein, responsable del proceso judicial que se sigue contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, falleció a los 92 años por causas naturales. La información fue confirmada por el tribunal donde ejercía sus funciones.

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Tras el deceso del magistrado, se procederá a la asignación aleatoria de un nuevo juez para retomar el caso contra Maduro y los demás expedientes que estaban bajo su responsabilidad. Hellerstein fue designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton para desempeñarse en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más influyentes de Estados Unidos.

Desde el año 2011, el jurista mantenía el estatus de juez sénior, lo que le permitía continuar con su labor judicial con una carga de trabajo reducida. A lo largo de su extensa trayectoria, Hellerstein supervisó diversos procesos federales de gran relevancia, entre los que destacaron litigios vinculados a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El magistrado falleció a dos meses de cumplir 93 años, fecha prevista para el próximo 28 de diciembre.

Con información de noticiascol.com

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