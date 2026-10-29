El juez federal Alvin Hellerstein, responsable del proceso judicial que se sigue contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, falleció a los 92 años por causas naturales. La información fue confirmada por el tribunal donde ejercía sus funciones.
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Muere el juez federal Alvin Hellerstein, magistrado del caso contra Nicolás Maduro
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