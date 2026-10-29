Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro en Nueva York

La designación de Torres se efectuó mediante un sorteo aleatorio automático, conforme a las normativas de la oficina de prensa judicial estadounidense. La magistrada, nombrada en 2013 por el expresidente Barack Obama, cuenta con una trayectoria previa como jueza del Tribunal Supremo del estado de Nueva York y posee formación académica en las universidades de Harvard y Columbia.

La nueva jueza asume la responsabilidad del caso en una etapa de relevancia, tras la detención de Maduro y su traslado a territorio estadounidense a inicios de 2026. Entre sus primeras tareas, Torres deberá emitir en diciembre un dictamen sobre los alegatos presentados por los abogados defensores, quienes han solicitado la desestimación de los cargos bajo el argumento de inmunidad soberana.

El juicio formal, en el que se procesa a Maduro y Flores por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas destructivas y tortura, mantiene su fecha fijada para el 14 de junio de 2027.