El proceso penal que se sigue en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores experimentó un cambio en su dirección judicial este miércoles 28 de octubre. Tras el fallecimiento por causas naturales del magistrado Alvin K. Hellerstein, quien lideraba el caso desde marzo de 2020, el expediente fue reasignado a la jueza federal Analisa Torres, perteneciente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
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Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro en Nueva York
Proceso judicial en Estados Unidos
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