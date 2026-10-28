Migración Colombia deporta a 98 ciudadanos venezolanos desde Medellín

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo inicial contemplaba a 100 personas; sin embargo, dos de ellas fueron puestas a disposición de la Policía Nacional y la Fiscalía General al tener órdenes de captura vigentes por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Los connacionales fueron trasladados hasta Cúcuta en dos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, contando con el apoyo del Ejército Nacional, para ser entregados a las autoridades venezolanas en la frontera con el estado Táchira.

La autoridad migratoria detalló que el 80 % de los expulsados se encontraba en situación migratoria irregular. Además, se informó que 73 de estas personas registraban antecedentes por capturas, sumando un total de 241 registros, de los cuales 198 estaban relacionados con estupefacientes. Unas 98 personas registraban medidas correctivas impuestas por la Policía Nacional, acumulando 996 sanciones, mientras que 63 individuos contaban con ingresos previos a Centros de Traslado por Protección. El operativo se llevó a cabo tras un trabajo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía, según precisó la entidad en su comunicado oficial.