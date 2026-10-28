Las autoridades colombianas informaron este martes 27 de octubre sobre la expulsión de 98 ciudadanos venezolanos, quienes fueron señalados por representar un riesgo para la seguridad de la comunidad debido a sus presuntos vínculos con actividades delictivas. El procedimiento fue ejecutado en Medellín mediante un esfuerzo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía local.
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Migración Colombia deporta a 98 ciudadanos venezolanos desde Medellín
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