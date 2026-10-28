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Corte Suprema de Colombia admite denuncia contra Gustavo Petro por presunta red de favores sexuales

Justicia colombiana

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Imagen de la noticia: Corte Suprema de Colombia admite denuncia contra Gustavo Petro por presunta red de favores sexuales

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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha admitido este miércoles denuncias contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. El proceso judicial se centra en señalamientos sobre la supuesta contratación de 40 mujeres a cambio de favores sexuales, una práctica que habría tenido lugar mientras el exmandatario ejercía funciones en el Congreso.

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Según los detalles expuestos ante la máxima instancia judicial, la situación que se investiga ocurrió entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que Mauricio Lizcano se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La denuncia fue impulsada por una funcionaria de 26 años, quien relató la existencia de una red de mujeres que habrían sido instrumentalizadas mediante contratos para prestar servicios sexuales.

Ante estas acusaciones, el expresidente Petro emitió un comunicado en el que calificó el proceso como un intento coordinado de intromisión en su vida privada, financiado por sectores afines al actual gobierno. «Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante», aseguró el exmandatario, quien negó haber sometido a ninguna mujer durante su trayectoria personal o política.

Por su parte, la exsenadora María José Pizarro se desmarcó de los señalamientos realizados por su extrabajadora. La política reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y afirmó que nunca justificaría situaciones como las que han sido insinuadas en la denuncia.

Con información de noticiascol.com

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