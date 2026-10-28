La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha admitido este miércoles denuncias contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. El proceso judicial se centra en señalamientos sobre la supuesta contratación de 40 mujeres a cambio de favores sexuales, una práctica que habría tenido lugar mientras el exmandatario ejercía funciones en el Congreso.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Corte Suprema de Colombia admite denuncia contra Gustavo Petro por presunta red de favores sexuales
Justicia colombiana
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...