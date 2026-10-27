El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre una operación militar en el Pacífico Oriental ejecutada este martes 27 de octubre. La acción, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, tuvo como objetivo una embarcación de alta velocidad que, según datos de inteligencia, participaba en actividades de narcotráfico.
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Comando Sur de EE.UU. reporta cinco muertos tras ataque en el Pacífico Oriental
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