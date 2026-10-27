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Comando Sur de EE.UU. reporta cinco muertos tras ataque en el Pacífico Oriental

Operaciones navales

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Imagen de la noticia: Comando Sur de EE.UU. reporta cinco muertos tras ataque en el Pacífico Oriental

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El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre una operación militar en el Pacífico Oriental ejecutada este martes 27 de octubre. La acción, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, tuvo como objetivo una embarcación de alta velocidad que, según datos de inteligencia, participaba en actividades de narcotráfico.

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De acuerdo con el reporte oficial, la operación abatió a cinco narcoterroristas tras un ataque cinético letal. El organismo militar no ofreció detalles sobre la identidad o nacionalidad de los fallecidos, marcando la primera intervención de este tipo desde el pasado 4 de octubre.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha documentado que, con este despliegue, el balance asciende a al menos 238 personas fallecidas en 72 intervenciones contra embarcaciones en la región. Mientras la Casa Blanca sostiene que estas incursiones se amparan en un marco de conflicto armado contra carteles internacionales, diversos sectores del Congreso estadounidense y organizaciones civiles han cuestionado la legalidad de estos ataques en aguas internacionales.

A pesar de las críticas sobre la legitimidad de estas acciones, la Casa Blanca prevé mantener la presencia naval en los corredores del Pacífico y del Caribe como parte de su directiva de seguridad para interceptar flujos de drogas antes de que alcancen territorio estadounidense.

Con información de noticiascol.com

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