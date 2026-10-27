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China suspende transmisiones de LaLiga y el Real Madrid

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La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de fútbol y cualquier contenido relacionado con el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. La medida, que entró en vigor la noche del lunes, incluye la eliminación de toda publicidad y material audiovisual protagonizado por el jugador en la cadena pública.

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Esta decisión se produce tras la polémica generada por unas declaraciones del futbolista francés, quien durante una entrevista mencionó que se divertía con un meme en el que su rostro aparecía superpuesto al de Mao Zedong. Aunque el jugador no nombró directamente al exlíder chino, la imagen ha circulado ampliamente en redes sociales.

A esta acción se sumaron diversas compañías del país asiático, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las empresas lácteas Mengniu y Milkground. Estas empresas chinas comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé, argumentando su rechazo a comportamientos que, a su juicio, hieren los sentimientos nacionales del pueblo chino.

Por su parte, la plataforma digital Xiaohongshu informó que su contrato con el deportista concluyó el pasado 31 de diciembre de 2024 por vencimiento, y que actualmente se encuentra retirando los contenidos asociados a su imagen. El contexto legal en China es estricto respecto a este tipo de situaciones, donde las sátiras sobre antiguos líderes están perseguidas bajo el delito de difamación de héroes y mártires, en un entorno marcado por la censura de contenidos políticos.

Este episodio se añade a una serie de tensiones previas entre entidades del fútbol español y las autoridades o la opinión pública china, incluyendo críticas anteriores al Real Madrid y al FC Barcelona por mensajes o elementos visuales considerados incorrectos por la prensa local.

Con información de noticiascol.com

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