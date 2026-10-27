La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de fútbol y cualquier contenido relacionado con el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. La medida, que entró en vigor la noche del lunes, incluye la eliminación de toda publicidad y material audiovisual protagonizado por el jugador en la cadena pública.
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China suspende transmisiones de LaLiga y el Real Madrid
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