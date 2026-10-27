El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Miguel Armando Castellanos Serrano, fue asesinado a tiros este lunes en un ataque armado perpetrado en el noreste de Colombia. El hecho ocurrió durante la tarde en las inmediaciones de una estación de servicio ubicada en el Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander.
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Asesinan al precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Miguel Castellanos, en un ataque armado
Violencia en la frontera
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