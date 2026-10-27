Asesinan al precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Miguel Castellanos, en un ataque armado

De acuerdo con los reportes policiales, el dirigente político se desplazaba en su vehículo junto a su hijo cuando una motocicleta impactó la camioneta. Al descender del automóvil para verificar lo ocurrido, sujetos armados abrieron fuego de manera directa contra él, causándole la muerte. Según las investigaciones preliminares, el dirigente se encontraba en ese momento sin su esquema habitual de escoltas.

La víctima, quien era mayor retirado de la Policía Nacional de Colombia, se encontraba desarrollando actividades de precampaña para postularse a la Alcaldía de Cúcuta en los comicios de 2027. Castellanos era hermano del concejal de Bogotá, Leandro Castellanos, y del senador de la República, Jairo Castellanos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el hecho a través de sus redes sociales, calificándolo de «cobarde asesinato» y garantizando acciones institucionales para llevar a los responsables ante la justicia.