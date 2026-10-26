El senador y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, anunció que emprenderá acciones legales para solicitar la anulación de las elecciones presidenciales realizadas este domingo 25 de octubre en Brasil. La decisión fue comunicada tras conocerse los resultados oficiales que confirmaron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.
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Flávio Bolsonaro solicitará la anulación de las elecciones presidenciales en Brasil
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