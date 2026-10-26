Flávio Bolsonaro solicitará la anulación de las elecciones presidenciales en Brasil

Bolsonaro calificó el proceso electoral como «inaceptable» y argumentó que existió una «violación total de la igualdad» entre los ciudadanos de distintas regiones del país. Según el candidato, es imposible reconocer el resultado de las elecciones en las condiciones en las que se desarrollaron los comicios.

El representante del PL también dirigió críticas hacia el Supremo Tribunal Federal, al señalar que las reglas del juego fueron modificadas durante el proceso. «Vamos a solicitar la anulación de estas elecciones», afirmó el senador, quien sostiene que lo ocurrido no tiene precedentes en la historia democrática de Brasil. El candidato cuestionó la transparencia del evento y reiteró su rechazo a los resultados anunciados por las autoridades electorales.