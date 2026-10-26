Este 25 de octubre, un sismo de magnitud 7 sacudió las islas Ogasawara, ubicadas al sur de Japón. Según la información proporcionada por la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:10 hora local, con un epicentro situado a 470 kilómetros de profundidad frente a la costa del archipiélago.
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Sismo de magnitud 7 sacude las islas Ogasawara en Japón
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