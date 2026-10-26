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Sismo de magnitud 7 sacude las islas Ogasawara en Japón

Actividad sísmica

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Este 25 de octubre, un sismo de magnitud 7 sacudió las islas Ogasawara, ubicadas al sur de Japón. Según la información proporcionada por la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:10 hora local, con un epicentro situado a 470 kilómetros de profundidad frente a la costa del archipiélago.

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El evento sísmico, que se sintió con claridad en Tokio, alcanzó una intensidad de nivel 3 en la escala nipona. A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades descartaron la emisión de una alerta de tsunami para las zonas costeras cercanas. Hasta el momento, los organismos de emergencia no han reportado personas heridas ni daños en las infraestructuras de la región.

Japón se encuentra situado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad tectónica en el mundo. El país registra cerca de 1.500 temblores al año, lo que ha llevado a que sus edificaciones cuenten con estructuras diseñadas para resistir este tipo de sacudidas. Gracias a estas medidas de prevención, las primeras evaluaciones trajeron tranquilidad a la población tras el evento ocurrido a unos 1.000 kilómetros al sur de la capital japonesa.

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