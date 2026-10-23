El Ejecutivo colombiano confirmó la designación de Jorge Alberto Jaller Jaramillo como el nuevo embajador ante Venezuela. La decisión se concretó luego de que el Gobierno venezolano otorgara el beneplácito necesario para el ejercicio de sus funciones diplomáticas en Caracas.
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Colombia designa a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador en Venezuela
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