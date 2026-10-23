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Colombia designa a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador en Venezuela

Diplomacia regional

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El Ejecutivo colombiano confirmó la designación de Jorge Alberto Jaller Jaramillo como el nuevo embajador ante Venezuela. La decisión se concretó luego de que el Gobierno venezolano otorgara el beneplácito necesario para el ejercicio de sus funciones diplomáticas en Caracas.

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Jaller cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector privado, destacando su paso por la vicepresidencia de Retail del Grupo Éxito. Asimismo, integró el equipo asesor del presidente Abelardo de la Espriella durante su campaña electoral.

La embajada en Caracas es considerada una plaza fundamental para la política exterior colombiana. La gestión diplomática en este territorio abarca temas críticos como el intercambio comercial, la seguridad, la atención de asuntos migratorios y la administración de una frontera compartida de 2.219 kilómetros. El nuevo representante ha manifestado su interés en fortalecer la exportación de productos colombianos hacia el mercado venezolano.

Paralelamente, el Gobierno de Panamá dio su visto bueno para que Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell asuma como embajador de Colombia en ese país.

Con información de noticiascol.com

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