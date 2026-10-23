Departamento del Tesoro de EE.UU. excluye a Venezuela de nuevas restricciones a inversiones extranjeras

Un aspecto relevante de esta actualización es que Venezuela ya no figura en la lista de naciones sujetas a estas restricciones. Según informó la institución, la exclusión responde a que el gobierno de Nicolás Maduro «ya no existe», tras la captura del expresidente por parte de fuerzas estadounidenses el pasado mes de enero. El Tesoro precisó que la administración actual, encabezada por Delcy Rodríguez, no cumple con la definición establecida en la normativa, aunque advirtió que las reglas podrían aplicarse a inversiones específicas en entidades venezolanas sin ofrecer mayores detalles.

La Ley COINS, derivada de una iniciativa bipartidista iniciada en 2023, amplió los controles sobre las inversiones estadounidenses para mitigar riesgos a la seguridad nacional. La legislación exige que empresas y particulares notifiquen planes de inversión y prohíbe directamente operaciones en sectores estratégicos. Entre las áreas restringidas se incluyen los semiconductores avanzados, la microelectrónica, la inteligencia artificial, las tecnologías de información cuántica, la computación de alto rendimiento, los sistemas hipersónicos y, recientemente, la biotecnología.

El Departamento del Tesoro aclaró que las normas propuestas no implican una prohibición total de inversiones en los países afectados, sino que se centran en operaciones con entidades que emplean tecnologías de doble uso con posibles aplicaciones militares o estatales. Asimismo, la propuesta contempla excepciones para inversiones en empresas que cotizan en bolsa y transacciones menores a 50.000 dólares.

El organismo recibirá comentarios públicos sobre estas normas hasta el 7 de diciembre, permitiendo a los inversores solicitar exenciones para operaciones que consideren de interés nacional para Estados Unidos.