El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó este jueves una propuesta de normas orientadas a supervisar y, en ciertos casos, restringir las inversiones estadounidenses en el extranjero. La medida, enmarcada en la Ley Integral de Seguridad Nacional para las Inversiones en el Extranjero de 2025 (Ley COINS), establece un marco regulatorio para operaciones dirigidas a países identificados como de interés, entre los que se encuentran China y Rusia.
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Internacionales
Departamento del Tesoro de EE.UU. excluye a Venezuela de nuevas restricciones a inversiones extranjeras
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