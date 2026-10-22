Sismo de magnitud 7.0 sacudió la región del Tíbet en China

De acuerdo con los reportes emitidos por el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:33, hora local, lo que equivale a las 14:33 GMT. El epicentro fue localizado en una zona montañosa perteneciente a la prefectura de Nagqu, situada a unos 400 kilómetros de Lhasa, la capital regional.

Uno de los factores técnicos más relevantes del evento fue la profundidad del movimiento, estimada en apenas 10 kilómetros. Los especialistas señalan que los sismos superficiales pueden generar sacudidas más perceptibles en la superficie, aunque el impacto real suele estar condicionado por las características del terreno y la proximidad de los centros poblados al punto focal.

El área donde se originó el sismo, en un radio de cinco kilómetros, presenta una altitud promedio de 4.864 metros sobre el nivel del mar, un elemento que los organismos de control consideran al evaluar las posibles consecuencias del fenómeno natural.