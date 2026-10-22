Un sismo de magnitud 7.0 se registró este jueves 22 de octubre en la Región Autónoma del Tíbet, al suroeste de China. El evento llamó la atención de los organismos de monitoreo debido a su intensidad y a las particulares condiciones geográficas del área afectada.
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Sismo de magnitud 7.0 sacudió la región del Tíbet en China
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