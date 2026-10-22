Christa Pike muestra mejoría tras fallida ejecución en Tennessee

Pike, quien fue sentenciada por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, permaneció varios días inconsciente tras la administración de pentobarbital. Aunque su estado físico evoluciona favorablemente, los médicos mantienen bajo observación su salud cognitiva y psicológica para determinar posibles daños permanentes, un diagnóstico que podría tomar al menos un mes.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el protocolo de respuesta ante emergencias en el centro penitenciario. De acuerdo con las grabaciones de las llamadas al 911, las autoridades penitenciarias tardaron 31 minutos en confirmar que la solicitud de asistencia médica era legítima debido a confusiones internas que retrasaron la atención necesaria.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones a la espera de una revisión independiente del procedimiento fallido, mientras se evalúan las condiciones de salud de la condenada.