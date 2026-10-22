Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Christa Pike muestra mejoría tras fallida ejecución en Tennessee

Caso Tennessee

|2 min|
Imagen de la noticia: Christa Pike muestra mejoría tras fallida ejecución en Tennessee

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Christa Pike, la condenada a muerte en Tennessee que sobrevivió a dos inyecciones letales, muestra avances en su recuperación física tras el fallido procedimiento ocurrido el pasado 30 de septiembre. Según reportes de TMZ, la mujer ha recuperado la capacidad de caminar por sus propios medios y presenta una mejoría notable en el habla, lo que le permite comunicarse con mayor claridad.

Lee también
Consulado de Colombia en Caracas realizará jornada especial de pasaportes y cédulas este sábado
USA3132. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/09/2026.- Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee donde aparece la rea Christa Pike, quien recibió la pena capital como castigo después de ser condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tenesí- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp. Tennessee tiene previsto ejecutar este miércoles a Christa Pike, quien se convertiría en la primera mujer en recibir la pena capital en ese estado en más de 200 años. EFE/ Correccionales De Tennessee /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Pike, quien fue sentenciada por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, permaneció varios días inconsciente tras la administración de pentobarbital. Aunque su estado físico evoluciona favorablemente, los médicos mantienen bajo observación su salud cognitiva y psicológica para determinar posibles daños permanentes, un diagnóstico que podría tomar al menos un mes.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el protocolo de respuesta ante emergencias en el centro penitenciario. De acuerdo con las grabaciones de las llamadas al 911, las autoridades penitenciarias tardaron 31 minutos en confirmar que la solicitud de asistencia médica era legítima debido a confusiones internas que retrasaron la atención necesaria.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones a la espera de una revisión independiente del procedimiento fallido, mientras se evalúan las condiciones de salud de la condenada.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesChrista PikeEjecuciónTennessee

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.