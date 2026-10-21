Consulado de Colombia en Caracas realizará jornada especial de pasaportes y cédulas este sábado

Para recibir atención, es indispensable que los interesados gestionen una cita previa a través del código QR oficial, sistema que estará habilitado a partir de este miércoles 21 de octubre a las 11:00 a.m. La jornada de atención al público comenzará a las 8:00 a.m. y el último ingreso permitido será a las 2:00 p.m.

Requisitos para los trámites

Los usuarios que acudan por el pasaporte deberán presentar su cédula de ciudadanía original y el pasaporte actual o vencido, además de contar con un correo electrónico activo. En el caso de menores de edad, se exige la copia fiel del registro civil de nacimiento original con espacio para notas. Para personas nacidas fuera de Colombia, es obligatorio presentar el registro civil de nacimiento colombiano y la copia de la cédula de los padres.

Por su parte, quienes soliciten la cédula de ciudadanía por primera vez deben consignar la copia auténtica del registro civil de nacimiento, la tarjeta de identidad si la poseen y un documento que confirme el grupo sanguíneo y factor RH. Para la renovación, es necesario entregar la cédula en formato antiguo junto con la constancia del grupo sanguíneo.

La sede consular recordó que esta actividad aplica de forma exclusiva para la circunscripción del consulado en Caracas y que el tiempo de espera dependerá de la cantidad de asistentes, por lo que se recomienda prever suficiente tiempo para completar el proceso.