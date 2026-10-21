El Consulado General de Colombia en Caracas anunció la realización de una jornada especial para la expedición de pasaporte y cédula de ciudadanía, dirigida a los ciudadanos colombianos residentes en la ciudad. La actividad tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre de 2026.
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Consulado de Colombia en Caracas realizará jornada especial de pasaportes y cédulas este sábado
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