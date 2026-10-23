Absuelven al médico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Durante el proceso judicial, se determinó que Di Spagna visitó en una sola ocasión la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, y que una segunda revisión médica fue reprogramada por la psiquiatra Agustina Cosachov, lo que permitió descartar conductas negligentes u omisivas por parte del médico.

El juez Gaig declaró al concluir el debate: Ante el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal y la ausencia de toda pretensión acusatoria sostenida por las querellas, corresponde absolver al médico Pedro Di Spagna.

Por otro lado, el tribunal estableció que la sentencia definitiva para los otros seis profesionales de la salud involucrados en la atención del exfutbolista se conocerá el próximo 22 de diciembre. La Fiscalía solicitó hasta 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional para el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora médica Nancy Forlini. Asimismo, para el psicólogo Carlos Díaz, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, el Ministerio Público pidió penas de hasta cinco años de cárcel e inhabilitación por una década.