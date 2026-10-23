Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Absuelven al médico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Caso Maradona

|2 min|
Imagen de la noticia: Absuelven al médico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 3 de San Isidro dictó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna en el marco del juicio oral por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. La decisión fue tomada este jueves por el juez Alberto Gaig, tras confirmarse que tanto el Ministerio Público Fiscal como las cinco querellas particulares desistieron de mantener las acusaciones penales contra el profesional.

Lee también
EE.UU. restringe visas a más de 60 funcionarios de Colombia y Bolivia por presunta corrupción

Durante el proceso judicial, se determinó que Di Spagna visitó en una sola ocasión la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, y que una segunda revisión médica fue reprogramada por la psiquiatra Agustina Cosachov, lo que permitió descartar conductas negligentes u omisivas por parte del médico.

El juez Gaig declaró al concluir el debate: Ante el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal y la ausencia de toda pretensión acusatoria sostenida por las querellas, corresponde absolver al médico Pedro Di Spagna.

Por otro lado, el tribunal estableció que la sentencia definitiva para los otros seis profesionales de la salud involucrados en la atención del exfutbolista se conocerá el próximo 22 de diciembre. La Fiscalía solicitó hasta 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional para el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora médica Nancy Forlini. Asimismo, para el psicólogo Carlos Díaz, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, el Ministerio Público pidió penas de hasta cinco años de cárcel e inhabilitación por una década.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesDiego MaradonaJusticia argentinaPedro Di Spagna

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.