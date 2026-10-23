El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 3 de San Isidro dictó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna en el marco del juicio oral por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. La decisión fue tomada este jueves por el juez Alberto Gaig, tras confirmarse que tanto el Ministerio Público Fiscal como las cinco querellas particulares desistieron de mantener las acusaciones penales contra el profesional.
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Absuelven al médico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona
Caso Maradona
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