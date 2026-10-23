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EE.UU. restringe visas a más de 60 funcionarios de Colombia y Bolivia por presunta corrupción

Política exterior

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este jueves sobre la implementación de nuevas restricciones migratorias que afectan a más de 60 altos funcionarios y figuras políticas de Colombia y Bolivia. La medida, ejecutada a través del Departamento de Estado, busca ampliar la campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región.

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En el caso de Colombia, la lista de sancionados incluye a Ricardo Roa Borragán, expresidente de Ecopetrol, y al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. También figuran el senador electo Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo (UNGRD). Asimismo, la restricción alcanza a los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, junto al exdiputado José Ignacio Mesa Betancourt.

Por su parte, la delegación boliviana afectada comprende a 40 cargos públicos y sus familiares directos. Entre los nombres señalados públicamente se encuentran el ex Fiscal General, Juan Lanchipa Ponce, y el exfiscal Armando Rojas. La disposición también abarca al juez Julio Alba Flores y al magistrado Aldo Quesada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Completan la lista el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas, Julio César Porras Velarde, y Rony Suárez Milliet, quien es objeto de una investigación vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El Departamento de Estado sostiene que estas acciones responden a presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, reafirmando la postura de Washington frente a los funcionarios señalados.

Con información de noticiascol.com

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