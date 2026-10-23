El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este jueves sobre la implementación de nuevas restricciones migratorias que afectan a más de 60 altos funcionarios y figuras políticas de Colombia y Bolivia. La medida, ejecutada a través del Departamento de Estado, busca ampliar la campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región.
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EE.UU. restringe visas a más de 60 funcionarios de Colombia y Bolivia por presunta corrupción
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