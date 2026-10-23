Un sismo de magnitud 7.0 sacudió la región del Tíbet, en China, dejando un saldo trágico de víctimas y daños materiales significativos. Según los reportes oficiales, al menos 16 personas murieron y otras 32 resultaron heridas, de las cuales 11 se encuentran en estado de gravedad.
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Aumenta el número de muertes tras el terremoto en la región del Tíbet en China
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