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Aumenta el número de muertes tras el terremoto en la región del Tíbet en China

Emergencia en Asia

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Un sismo de magnitud 7.0 sacudió la región del Tíbet, en China, dejando un saldo trágico de víctimas y daños materiales significativos. Según los reportes oficiales, al menos 16 personas murieron y otras 32 resultaron heridas, de las cuales 11 se encuentran en estado de gravedad.

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El movimiento telúrico, registrado a las 10:33 de la noche, hora local, impactó con mayor fuerza en los pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura de Yushu, y en el condado de Baqing. Como consecuencia del evento, más de 300 viviendas han sido destruidas tras colapsar por completo.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a 183 kilómetros al este-noreste de Nagqu, con una profundidad de 18 kilómetros, y registró seis réplicas con magnitudes que oscilaron entre 5,2 y 4,3. Ante la magnitud de la tragedia, la Administración Sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos, la segunda escala más alta de protección civil en el país.

Con información de noticiascol.com

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