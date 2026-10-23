Aumenta el número de muertes tras el terremoto en la región del Tíbet en China

El movimiento telúrico, registrado a las 10:33 de la noche, hora local, impactó con mayor fuerza en los pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura de Yushu, y en el condado de Baqing. Como consecuencia del evento, más de 300 viviendas han sido destruidas tras colapsar por completo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a 183 kilómetros al este-noreste de Nagqu, con una profundidad de 18 kilómetros, y registró seis réplicas con magnitudes que oscilaron entre 5,2 y 4,3. Ante la magnitud de la tragedia, la Administración Sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos, la segunda escala más alta de protección civil en el país.