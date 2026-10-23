La actividad sísmica sacudió este viernes a dos regiones distantes del mundo, dejando un saldo trágico en el continente asiático y activando protocolos preventivos en Europa. Mientras las autoridades italianas gestionan una alerta de tsunami, en China se reportan víctimas mortales tras un fuerte movimiento telúrico.
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Italia emite alerta de tsunami tras registrar enjambre sísmico en Sicilia
Actividad sísmica global
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