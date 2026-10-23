Italia emite alerta de tsunami tras registrar enjambre sísmico en Sicilia

En Italia, la emisión de una alerta naranja de tsunami fue la respuesta inmediata tras el registro de al menos 12 sismos frente a las costas del mar Mediterráneo. El evento, con epicentro a menos de 97 kilómetros de Palermo, alcanzó una magnitud máxima de 5,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico obligó a la evacuación preventiva de planteles educativos, juzgados y oficinas gubernamentales en las ciudades de Palermo y Messina, aunque los organismos de protección civil no reportaron víctimas ni daños materiales directos tras las sacudidas.

Por otro lado, la situación en China es más crítica. El Ministerio de Gestión de Emergencias confirmó que un sismo de magnitud 7,0 impactó el distrito de Baqen, en la región autónoma de Xizang. El desastre natural causó la muerte de 16 personas y dejó un saldo de 46 heridos, de los cuales 11 se encuentran en condición crítica. Equipos de rescate fueron movilizados hacia las zonas montañosas afectadas para atender la emergencia, según precisó el Centro de Redes Sismológicas de China.

Las autoridades de ambos países mantienen el monitoreo constante ante la posibilidad de réplicas que puedan afectar la seguridad de los residentes en las zonas impactadas.