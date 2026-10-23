Un gran jurado en Estados Unidos imputó formalmente cargos de agresión al ciudadano venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, quien resultó herido de bala durante un procedimiento migratorio en Austin, Texas. La acusación federal incluye los delitos de agresión, resistencia, impedimento y obstrucción a un funcionario federal, cargos que podrían conllevar una pena de hasta 20 años de prisión.
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Gran jurado imputa a venezolano baleado por agente del ICE en Texas
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