Gran jurado imputa a venezolano baleado por agente del ICE en Texas

El incidente ocurrió el 20 de septiembre, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban un control de tránsito mientras Garcés cumplía con una entrega de la aplicación DoorDash. Según la versión presentada por la fiscalía ante la División de Austin de la Corte de Distrito del Oeste de Texas, el venezolano utilizó su vehículo como un arma al intentar huir, golpeando a un agente con el espejo lateral de su automóvil. Por su parte, la defensa del acusado sostiene que fue la camioneta de los funcionarios migratorios la que embistió el vehículo del repartidor.

Garcés, quien ingresó a territorio estadounidense en 2024 tras obtener un permiso mediante el programa CBP One y contaba con un permiso de trabajo, fue intervenido quirúrgicamente el 2 de octubre para extraerle un proyectil que permaneció alojado en su espalda durante casi dos semanas. Su defensa legal, encabezada por la abogada Kate Lincoln-Goldfinch, señaló que el venezolano tenía una orden de deportación previa de la cual no fue notificado correctamente al enviarse a una dirección donde ya no residía.

Actualmente, el ciudadano venezolano convalece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, tras haber comparecido ante el tribunal en silla de ruedas y con un brazo inmovilizado debido a las lesiones sufridas durante el enfrentamiento con el oficial, quien, según los reportes, no portaba cámara corporal al momento de los hechos.