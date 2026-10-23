Un fallecido y cuatro heridos tras tiroteos en las cercanías de París

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia evalúa el caso, lo que indica que las autoridades consideran la posibilidad de que el suceso sea tratado como un acto terrorista. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó los hechos como «muy graves».

De acuerdo con el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville, entre los lesionados se encuentra una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, cuyo estado de salud ha sido estabilizado. Los otros dos heridos en esta localidad son hombres de 29 y 49 años, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

Aunque las investigaciones continúan, el alcalde Dainville señaló que el autor parecía haber seleccionado a sus víctimas por el color de su piel, al tratarse de personas de color. Por su parte, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, indicó que el atacante disparaba al azar con la intención de causar una tragedia mayor, confirmando que la persona fallecida es de origen africano y uno de los heridos de gravedad es de origen magrebí.