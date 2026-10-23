Una serie de tiroteos registrados este miércoles en las localidades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París, dejó un saldo de una persona fallecida y cuatro heridas, entre ellas una menor de 12 años. El atacante fue capturado poco después por las fuerzas del orden en el municipio de Coignères.
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Un fallecido y cuatro heridos tras tiroteos en las cercanías de París
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