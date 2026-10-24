La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) destruyó un helicóptero que cruzó de forma clandestina la frontera de Brasil y que, presuntamente, provenía de Venezuela. El hecho ocurrió este jueves, cuando la aeronave fue detectada por los radares mientras volaba sin un plan de vuelo registrado.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Fuerza Aérea Brasileña destruyó helicóptero clandestino proveniente de Venezuela
Operativo en la frontera
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...