Fuerza Aérea Brasileña destruyó helicóptero clandestino proveniente de Venezuela

Un avión militar A-29 Super Tucano localizó el aparato a baja altitud en el estado de Roraima y procedió a realizar las labores de investigación. Según el reporte oficial, el piloto ignoró las órdenes de la Defensa Aérea, se internó en el bosque y forzó el aterrizaje a unos 100 kilómetros de Boa Vista para escapar a pie.

Tras el incidente, la FAB movilizó un helicóptero H-60 Black Hawk con personal especializado. Al llegar al punto de impacto, los equipos de inspección y agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública encontraron la aeronave abandonada y procedieron a su destrucción en el sitio. El procedimiento se llevó a cabo dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA 41), un área de control especial establecida en Roraima, cerca de la Tierra Indígena Yanomami, con el objetivo de combatir los vuelos ilícitos y la minería ilegal en la región.

La Fuerza Aérea Brasileña reiteró que mantiene operaciones constantes para garantizar la seguridad de la navegación y la soberanía de su espacio aéreo. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho.