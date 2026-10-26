El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resultó reelecto para un nuevo periodo de cuatro años al frente del Ejecutivo, tras imponerse en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil tras ganar la segunda vuelta
Elecciones en Brasil
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...