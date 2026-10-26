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Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil tras ganar la segunda vuelta

Elecciones en Brasil

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resultó reelecto para un nuevo periodo de cuatro años al frente del Ejecutivo, tras imponerse en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

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Con el 97,69 % de las actas procesadas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró la contienda matemáticamente definida a favor del abanderado del Partido de los Trabajadores. Los datos oficiales indican que Lula alcanzó 62.641.973 votos, lo que representa el 51,74 % de los sufragios válidos, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, obtuvo 58.436.437 votos, equivalentes al 48,26 %.

La jornada electoral presentó una dinámica de remontada. Aunque Flávio Bolsonaro lideró el conteo en las primeras etapas, Lula revirtió la tendencia al alcanzar el 48 % del escrutinio. El proceso estuvo marcado por la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, de extender por dos horas el funcionamiento de las mesas electorales en todo el país, debido a reportes sobre dificultades en el transporte público para los votantes.

Más de 158 millones de ciudadanos participaron en esta jornada, que da un vuelco a lo registrado en la primera vuelta del pasado 4 de octubre, donde Bolsonaro había encabezado la votación inicial.

Con información de noticiascol.com

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