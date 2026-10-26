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Migración Colombia expulsa a seis venezolanos por riesgos a la seguridad en Bucaramanga

Operativo en Bucaramanga

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Imagen de la noticia: Migración Colombia expulsa a seis venezolanos por riesgos a la seguridad en Bucaramanga

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Migración Colombia, en un operativo conjunto con la Policía Nacional, ejecutó la expulsión de seis ciudadanos venezolanos que se encontraban en la ciudad de Bucaramanga. Según informó el organismo migratorio, los sujetos fueron considerados un riesgo para la seguridad y convivencia ciudadana debido a antecedentes relacionados con el porte de armas y la alteración del orden público.

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Tras el procedimiento, las autoridades colombianas trasladaron a los individuos hasta la zona fronteriza ubicada en el departamento de Norte de Santander. En dicho punto, los ciudadanos fueron entregados formalmente a las autoridades venezolanas para completar el proceso de expulsión del territorio neogranadino.

Con información de noticiascol.com

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