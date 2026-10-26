Migración Colombia expulsa a seis venezolanos por riesgos a la seguridad en Bucaramanga

Migración Colombia, en un operativo conjunto con la Policía Nacional, ejecutó la expulsión de seis ciudadanos venezolanos que se encontraban en la ciudad de Bucaramanga. Según informó el organismo migratorio, los sujetos fueron considerados un riesgo para la seguridad y convivencia ciudadana debido a antecedentes relacionados con el porte de armas y la alteración del orden público.