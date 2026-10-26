El senador opositor Flávio Bolsonaro confirmó este lunes que las autoridades judiciales de Brasil le notificaron una medida cautelar que le impide salir del territorio nacional. El parlamentario, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, deberá realizar la entrega inmediata de sus documentos de viaje ante los cuerpos de seguridad.
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Justicia brasileña prohíbe salir del país al senador Flávio Bolsonaro
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