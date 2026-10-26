Justicia brasileña prohíbe salir del país al senador Flávio Bolsonaro

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el legislador calificó la decisión como un intento de intimidarme. Según explicó, la medida judicial se fundamenta en investigaciones en curso por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, vinculados a irregularidades en el financiamiento de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse; acusaciones que el dirigente ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Bolsonaro cuestionó la justificación de la restricción, vinculándola a comentarios previos de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien había sugerido que el senador debería abandonar el país. Nunca pensé en salir del país, aseguró el parlamentario, quien añadió que acatará la orden de entregar sus pasaportes mientras prepara su defensa frente a lo que denominó una aberración judicial.

A pesar de la medida cautelar, el dirigente liberal ratificó su intención de impugnar los resultados de los recientes comicios electorales, argumentando que la extensión del horario de votación favoreció al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Asimismo, adelantó que asumirá un rol protagónico en la reestructuración de la derecha brasileña: Para resistir al caos, voy a organizar la oposición, concluyó.