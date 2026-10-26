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Colombia y EE. UU. inician ejercicios militares Vanguardia del Sur 2026

Cooperación militar

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Colombia y Estados Unidos dieron inicio a la cuarta edición del entrenamiento Vanguardia del Sur 2026, una serie de ejercicios conjuntos que contarán con la participación de más de 300 militares estadounidenses. Las maniobras, que se extenderán hasta el 11 de noviembre, tienen como objetivo principal fortalecer la coordinación entre las fuerzas armadas de ambos países para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los riesgos derivados de sistemas aéreos no tripulados.

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El despliegue comenzó este martes 27 de octubre en el fuerte militar de Tolemaida, ubicado en el municipio de Nilo, Cundinamarca. Según informó el Ejército colombiano, el entrenamiento contará con la presencia de integrantes del Batallón Contra el Narcotráfico No. 1 y soldados de infantería ligera de un batallón de montaña estadounidense. Durante las jornadas, los efectivos compartirán tácticas, técnicas y procedimientos para mejorar su preparación frente a diferentes amenazas.

Entre las actividades previstas destaca un simulacro de evacuación médica, programado para el viernes 30 de octubre, que se realizará desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería en Bogotá. El ejercicio contará con aeronaves y equipos especializados para representar la atención de una persona herida en una zona minada, permitiendo comprobar los procedimientos de primeros auxilios y asistencia médica que emplea el personal sanitario de ambas instituciones.

Con información de noticiascol.com

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