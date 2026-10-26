Colombia y Estados Unidos dieron inicio a la cuarta edición del entrenamiento Vanguardia del Sur 2026, una serie de ejercicios conjuntos que contarán con la participación de más de 300 militares estadounidenses. Las maniobras, que se extenderán hasta el 11 de noviembre, tienen como objetivo principal fortalecer la coordinación entre las fuerzas armadas de ambos países para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los riesgos derivados de sistemas aéreos no tripulados.
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Colombia y EE. UU. inician ejercicios militares Vanguardia del Sur 2026
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