Autoridades de Florida llevaron a cabo la detención de cinco personas, entre ellas cuatro venezolanos, señaladas de operar una red de fraude para la obtención ilegal de licencias profesionales en el sector asegurador. El procedimiento, ejecutado este sábado 24 de octubre en la ciudad de Doral, puso fin a una estructura que operó clandestinamente entre 2022 y 2024.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Detenidos cinco implicados en red de fraude para licencias de seguros en Florida
Sucesos en Estados Unidos
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...