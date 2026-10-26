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Detenidos cinco implicados en red de fraude para licencias de seguros en Florida

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Autoridades de Florida llevaron a cabo la detención de cinco personas, entre ellas cuatro venezolanos, señaladas de operar una red de fraude para la obtención ilegal de licencias profesionales en el sector asegurador. El procedimiento, ejecutado este sábado 24 de octubre en la ciudad de Doral, puso fin a una estructura que operó clandestinamente entre 2022 y 2024.

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Según la investigación, los implicados manipulaban las plataformas de evaluación virtual. Los aspirantes a las credenciales se conectaban a las sesiones de examen mientras un operador externo, ubicado fuera del campo visual de la cámara, tomaba el control del equipo para responder el cuestionario. La red garantizaba la aprobación de los postulantes mediante el control remoto de teclados y ratones durante las pruebas oficiales.

Los investigadores lograron recabar un expediente con más de 1.000 mensajes y audios de WhatsApp que evidencian la coordinación entre los facilitadores y los solicitantes. Además, se confirmó que los pagos por el servicio ilícito se procesaban a través de la aplicación Zelle. La Fiscalía presentó cargos por asociación para delinquir, conspiración sistemática, fraude organizado y ejercicio ilegal de la profesión.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Contreras, Adriana Gil, Yohana Fernández e Iyad Lamaa, de nacionalidad venezolana, junto al ciudadano cubano Alejandro Mollinedo. Tras el arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió órdenes de retención migratoria contra Contreras y Fernández. El esquema permitió vulnerar las plataformas institucionales durante más de dos años sin levantar sospechas directas por parte de los órganos reguladores.

Con información de noticiascol.com

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