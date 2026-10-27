Partido Liberal de Brasil reconoce reelección de Lula da Silva tras comicios

Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta presidencial con el 52 % de los votos, frente al 48 % obtenido por el aspirante conservador, lo que representa una diferencia de más de cuatro millones de sufragios. A pesar del reconocimiento formal por parte de su partido, el senador Flávio Bolsonaro rechazó la validez del proceso y anunció que solicitará la anulación de los comicios. El parlamentario argumentó supuestas irregularidades, incluyendo presuntos abusos de poder y cambios en el horario de votación.

Por su parte, la dirigencia del PL destacó como un éxito su desempeño en las elecciones parlamentarias y regionales, donde lograron consolidar una representación histórica compuesta por 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones. Ante este escenario, Flávio Bolsonaro afirmó que articulará a los sectores opositores para hacer del Congreso su principal trinchera política durante el nuevo mandato de Lula da Silva.