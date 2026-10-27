El Partido Liberal (PL), principal fuerza de oposición en Brasil, reconoció este lunes los resultados oficiales emitidos por el Tribunal Superior Electoral que confirmaron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. A través de un comunicado oficial, el presidente de la organización, Valdemar Costa Neto, informó que acatan el veredicto de las autoridades electorales, aunque instó a que los cuestionamientos sobre el proceso sean esclarecidos por las vías institucionales.
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Partido Liberal de Brasil reconoce reelección de Lula da Silva tras comicios
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