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Partido Liberal de Brasil reconoce reelección de Lula da Silva tras comicios

Panorama electoral en Brasil

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El Partido Liberal (PL), principal fuerza de oposición en Brasil, reconoció este lunes los resultados oficiales emitidos por el Tribunal Superior Electoral que confirmaron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. A través de un comunicado oficial, el presidente de la organización, Valdemar Costa Neto, informó que acatan el veredicto de las autoridades electorales, aunque instó a que los cuestionamientos sobre el proceso sean esclarecidos por las vías institucionales.

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Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta presidencial con el 52 % de los votos, frente al 48 % obtenido por el aspirante conservador, lo que representa una diferencia de más de cuatro millones de sufragios. A pesar del reconocimiento formal por parte de su partido, el senador Flávio Bolsonaro rechazó la validez del proceso y anunció que solicitará la anulación de los comicios. El parlamentario argumentó supuestas irregularidades, incluyendo presuntos abusos de poder y cambios en el horario de votación.

Por su parte, la dirigencia del PL destacó como un éxito su desempeño en las elecciones parlamentarias y regionales, donde lograron consolidar una representación histórica compuesta por 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones. Ante este escenario, Flávio Bolsonaro afirmó que articulará a los sectores opositores para hacer del Congreso su principal trinchera política durante el nuevo mandato de Lula da Silva.

Con información de noticiascol.com

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